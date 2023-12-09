السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

شرطة لندن تعتقل 13 متظاهرا شاركوا في تجمع مؤيد لفلسطين (فيديو)

لندن، فيتو
لندن، فيتو

أعلنت شرطة لندن في بيان نشرته على منصة "إكس"، أنها نفذت 13 عملية اعتقال خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف دعمًا لفلسطين.

 

اعتقال 13 شخصًا في مظاهرات لندن الداعمة لفلسطين

وجاء في البيان: "تم اعتقال 13 شخصًا حتى الآن بسبب اللافتات المسيئة وجرائم أخرى، بما في ذلك حيازة المخدرات".


بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها تمكنت بمساعدة كاميرات المراقبة من التعرف على امرأة مطلوبة واحتجازها بسبب جريمة ارتكبتها في مسيرة احتجاجية في أواخر أكتوبر.


ونظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

Advertisements


وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة البريطانية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليًا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

 

امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي

وتأتي المسيرة عقب امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.
وأمس حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.
 


عمال من أجل فلسطين حرة

وأغلق المتظاهرون بوابات مصنع L3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها "عمال من أجل فلسطين حرة".
يشار إلى أن احتجاجات مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" تطال أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.
وتقول: "عمال من أجل فلسطين حرة" أيضًا إن إجراءات مماثلة جرت الخميس في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.
ويطالب المتظاهرون الذين يضمون عاملين في مجالات الصحة والتدريس والعاملين والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة البلاد بالعمل لإقامة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديا قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
 

نتنياهو يعلق على "الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن تدعو تل أبيب الي حماية المدنيين في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

شرطة لندن فلسطين المملكة المتحدة مجلس الأمن الدولي وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير فلسطيني: العدوان الإسرائيلي دمر ربع مليون وحدة سكنية في غزة

بعد جلسة مجلس الأمن، مسيرة احتجاجية حاشدة مؤيدة لفلسطين وسط لندن (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف مشكلة بايدن في الدعم الكامل لإسرائيل

أخبار مصر اليوم.. خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

أمطار غزيرة ورياح، الأرصاد الجوية تكشف عن تقلبات في حالة الطقس الأسبوع الجاري (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

المزيد
الجريدة الرسمية