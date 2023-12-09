شرطة لندن تعتقل 13 متظاهرا شاركوا في تجمع مؤيد لفلسطين (فيديو)

أعلنت شرطة لندن في بيان نشرته على منصة "إكس"، أنها نفذت 13 عملية اعتقال خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف دعمًا لفلسطين.

اعتقال 13 شخصًا في مظاهرات لندن الداعمة لفلسطين

وجاء في البيان: "تم اعتقال 13 شخصًا حتى الآن بسبب اللافتات المسيئة وجرائم أخرى، بما في ذلك حيازة المخدرات".



بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها تمكنت بمساعدة كاميرات المراقبة من التعرف على امرأة مطلوبة واحتجازها بسبب جريمة ارتكبتها في مسيرة احتجاجية في أواخر أكتوبر.



ونظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

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It's our 6th national March for Palestine and still we come out in huge numbers to demand a permanent ceasefire now! London stands with #Gaza pic.twitter.com/Wfbs2vWkZY — Naqavi (@SNajmaNaqvi) December 9, 2023



وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة البريطانية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليًا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي

وتأتي المسيرة عقب امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.

وأمس حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.





عمال من أجل فلسطين حرة

وأغلق المتظاهرون بوابات مصنع L3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها "عمال من أجل فلسطين حرة".

يشار إلى أن احتجاجات مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" تطال أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.

وتقول: "عمال من أجل فلسطين حرة" أيضًا إن إجراءات مماثلة جرت الخميس في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.

ويطالب المتظاهرون الذين يضمون عاملين في مجالات الصحة والتدريس والعاملين والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة البلاد بالعمل لإقامة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديا قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.



ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

