السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد جلسة مجلس الأمن، مسيرة احتجاجية حاشدة مؤيدة لفلسطين وسط لندن (فيديو)

مسيرة احتجاجية مؤيدة
مسيرة احتجاجية مؤيدة لفلسطين وسط لندن، فيتو

نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، اليوم السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار والحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

 
وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة الإنجليزية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليًا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

 

وتأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.

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 وأمس حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.

 

عمال من أجل فلسطين حرة

وأغلق المتظاهرون بوابات مصنع L3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها "عمال من أجل فلسطين حرة".

يشار إلى أن احتجاجات مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" تطال أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.

وتقول: "عمال من أجل فلسطين حرة" أيضًا إن إجراءات مماثلة جرت الخميس في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.

ويطالب المتظاهرون الذين يضمون عاملين في مجالات الصحة والتدريس والعاملين والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة البلاد بالعمل لإقامة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديا قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

 

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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