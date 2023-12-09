لجنة الحكام تواصل معسكرات اليوم الواحد بمنطقة دمياط (صور)

لجنة الحكام، تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا إقامة معسكرات اليوم الواحد بكافة فروعها بالمحافظات من أجل تطوير أداء الحكام، ضمن البرنامج الذي انطلق فاعلياته لتطوير والارتفاع بمستوى الحكام في مختلف المناطق الفرعية للحكام.

ويمثل لجنة الحكام الرئيسية في هذه المعسكرات أحمد أبو العلا عضو اللجنة الرئيسية "كمحاضر" بجانب محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية باللجنة الرئيسية.

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معسكر حكام اليوم الواحد بدمياط

وصلت معسكرات اليوم الواحد التي تطبقها اللجنة الرئيسية اليوم السبت لمنطقة دمياط لكرة القدم.



واستقبلت لجنة الحكام بمنطقة دمياط لكرة القدم برئاسة الكابتن عادل أبو الفتوح وعضوية أسامة الحسيني مدير إدارة اللجنة ومحمد أبو عمارة وأيمن النجار أعضاء اللجنة ممثلًا اللجنة الرئيسية أحمد أبو العلا ومحمد أبو خاطر.

وكان على رأس مستقبلي ممثلا لجنة الحكام هاني مطر المدير التنفيذي لمنطقة دمياط لكرة القدم بجانب الكابتن قدري الصعيدي والذي رحبوا باستقبال الثنائي أبو العلا وأبو خاطر في مدينة دمياط الجديدة بحضور الدكتور أمر الله رئيس نادي المستقبل وعميد كلية التربية الرياضية بدمياط.

أبو العلا يشرح بروتوكول حكم الفيديو

بدأت فاعليات المعسكر باللقاء النظري والذي قاده الكابتن احمد ابوالعلا، بنقل تحيات لجنة الحكام الرئيسية متمنيًا لجميع الحكام التوفيق والنجاح، وشرح ابوالعلا مفاهيم وبروتكول تقنية الفيديو المساعد والالعاب المتعمدة والتسلل الانحراف والمتعمد وكافة الألعاب المتنافسة علي الكرة وفهم قانون كرة القدم وتعديلاتها بكل تفصيل.

أهمية تصنيف الحكام

وقام أبو العلا بشرح كيفية إدارة المباريات وكيفية التمركز الجيد والعمل على إشارات التسلل ورمية التماس وركلات المرمي وغيرها للحكام الجدد، كما تحدث أيضًا عن أهمية التصنيفات للحكام والتي وضعت من قبل اللجنة الرئيسية كأسُس ومعايير وسياسة عمل جديدة تنفذها اللجنة الرئيسية، كما عرض جميع التعليمات من قبل لجنة الحكام الرئيسية والالتزام التام بها.

شرح الحالات التحكيمية الجدلية

وعرض حالات فيديوهات للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وتحليلها بكل تفصيل وفقا لتعديلات قانون كرة القدم الذي أجريت مؤخرًا من الاتحاد الدولي الفيفا.



أبو خاطر يشرح كيفية الإحماء الصحيح قبل المباراة

كما أقيم الجانب البدني الذي اقيم تحت اشراف الكابتن محمد أبو خاطر الذي بدء لقائه عن شرح أهمية التسخين للحكام قبل بدء فاعليات المباريات لعدم وجود اي خطورات علي الحكام وكما شدد من خلاله علي عملية التسخين وعدم التهاون مع اي حكم يخالف التعليمات البدنية وعدم الاستهتار بالجانب البدني لأنه يعتبر عنصر اساسي في مستوى الحكم.

وكما واصل الجانب البدني عن تدريب الحكام علي احدث وافضل الطرق والوسائل الحديثة الذي يطبق للحكام الدوليين وحكام الفيفا وكما عمل أبو خاطر على تدريب الحكام بإجراء لقاءات ودية مصغرة لمعرفة مستوى لياقة الحكام والتدريب على كل تقصير يحتاجه الحكم لتطوير مستوى أدائه البدني.



حضر فاعليات المعسكر حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة والجدد بمنطقة دمياط لكرة القدم والذي اقيم علي قاعة وملعب نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أمر الله رئيس مجلس إدارة النادي وعميد كلية التربية الرياضية بدمياط والذي رحب وشرف باستقبال منافسات فاعليات المعسكر.

وفي الختام وجهت المنطقة والعاملين بها وعلى رأسها لجنة الحكام وجميع الحكام بدمياط بشكرهم وتقديرهم للكابتن أحمد أبو العلا ومحمد أبو خاطر بما بذلوه من مجهود كبير خلال المعسكر بنقل خبراتهم الكبيرة والمتميزة للحكام وأبدى حكام دمياط من استفادتهم الكبيرة التي تفاجأوا بها من خبرات ومعلومات قيمة.