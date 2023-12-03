لجنة الحكام تواصل معسكرات اليوم الواحد لتطوير الأداء بالإسماعيلية (صور)

لجنة الحكام، واصلت أخبار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا متابعة معسكرات اليوم الواحد لتطوير التحكيم المقامة في لجانها الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، وإلقاء المحاضرات العملية والنظرية بشكل مستمر في مختلف الفروع لتدريب وتثقيف الحكام

وتقوم لجنة الحكام الرئيسية بالتنسيق مع اللجان الفرعية للحكام بحضور وفد من اللجنة الرئيسية يمثله محاضر ومعد بدني معسكرات تطوير أداء الحكام في جميع المناطق.



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وفد لجنة الحكام يزور فرع الإسماعيلية

واستقبلت لجنة الحكام الفرعية بالإسماعيلية الثنائى المكلفان من اللجنة الرئيسية يضم أحمد أبوالعلا "محاضرا" ومحمد أبوخاطر "معدا بدنيا"، وبحضور لجنة حكام الإسماعيلية برئاسة أحمد أبوالرجال ومحمد فتحي مدير اللجنة، ومجدي امبابي المعد البدني لحكام الإسماعيلية والمونديالي محمد حسن المحاضر الفني.

أبو العلا يحاضر حكام الإسماعيلية

بدأت فاعليات المعسكر بقيام أحمد أبوالعلا المحاضر بلجنة الحكام الرئيسية، بإلقاء محاضرة شرح خلالها قانون كرة القدم وتعديلاته بكل تفصيل وكيفية إدارة المباريات وكيفية التمركز الجيد والعمل على إشارات التسلل ورمية التماس وضربة المرمي، وغيرها للحكام الجدد من أرض الملعب وقام بعرض حالات فيديوهات للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وتحليلها بكل تفصيل وفقا لتعديلات قانون كرة القدم الذي أجريت مؤخرا من الاتحاد الدولي الفيفا.

شرح كيفية الإستفادة من تقنية الفيديو

وقدم أبو العلا درسا عن أهمية تقنية الفيديو وكيفية استخدامها وكل ما يتعلق بالتقنية وجميع الألعاب المتعمدة في التسلل ولمسة اليد والتسلل والانحراف المتعمد وكافة التعليمات الإدارية والفنية من لجنة الحكام الرئيسية والالتزام التام بها.



محاضرة اللياقة البدنية

وألقى محمد أبو خاطر مدير ادارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية، في حضور مجدي امبابي المعد البدني بلجنة الحكام الفرعية بالإسماعيلية، محاضرة عن كيفية قيام الحكم برفع لياقته البدنية وفقا لخطة علمية أعدتها اللجنة الرئيسية عن تدريب الحكام بدنيا بأحدث وأفضل وسائل التدريب البدني الحديث والذي يطبق لحكام الفيفا وإدارة مباريات ودية مصغرة لمعرفة مستوى لياقة الحكام والتدريب عليها لرفع مستوى أداء الحكام بدنيا.

عمليات الإحماء الصحيحة للحكام

كما تحدث محمد أبو خاطر خلال المحاضرة عن الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتبعها الحكام خلال القيام بعملية احماءات والتسخين قبل المباريات وفقا لما هو معمول ومعتمد لدى الكاف كنموذج لجميع الحكام للعمل عليهم الالتزام به قبل بدء المباريات والعمل علي الالعاب السريعة مثل المرتدة لتدريب الحكام عليها ومعرفة قياس كل حكم بدنيا.

وحضر فاعليات المعسكر جميع حكام فرع الإسماعيلية بمختلف درجاتهم الأولى والثانية والثالثة والجدد والذي أقيم اليوم الأحد بملعب وقاعة نادي كهرباء بالإسماعيلية.

إستمرار معسكرات اليوم الواحد بكل الفروع

وفي ختام المعسكر وجهت لجنة حكام الإسماعيلية الشكر للثنائى أحمد أبوالعلا ومحمد أبوخاطر على مجهودهم من إلقاء المحاضرات العملية والنظرية بشكل مبسط ومفهوم والذي أدى لاستفادة كبيرة من نقل الخبرات الفنية والبدنية للحكام، ما ترك حالة من السعادة بين حكام الإسماعيلية، ووصفوا المعسكر بأنه لا يقل عن المعسكرات المصنفة التي تقيمها اللجنة الرئيسية بالفنادق الكبرى.

ووعدت اللجنة الرئيسية باستمرارية معسكرات اليوم الواحد للمناطق الفرعية للحكام بشكل دوري ومستمر لعرض كل ما هو جديد بما يتعلق بالتعديلات وكافة التعليمات.