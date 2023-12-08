الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

بيريرا: الحكام يقدمون مستوى جيدا في الدوري المصري ولا توجد مشكلة في المستحقات

البرتغالي فيتور بيريرا
البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأخطاء التحكيمية قليلة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "انا أركز جيدًا في المباريات، وأعلم أنه ينبغي على الحكام إدارة المباريات بشكل أكثر، ولكن الأزمة في وجود زيادة كبيرة في الحكام في كل فئة، وتحدثت حول هذه النقطة، لكن في الفئة الأولى لدينا 35 حكم يريدون أن يديروا المباريات، ولدينا 52 مساعد يريدون أن يكونوا 80 حكما، وهناك 36 حكم معهم رخصة الفار وهو رقم كبير طبقا للفئة الأولى وليس لدينا مباريات كافية ولا يمكننا اختراع مباريات".

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وأضاف: "الحكام في مصر خصوصًا في دوري نايل يقدمون مستوى جيد، ولدينا أكثر من 70 مباراة وهناك خطأين أو ثلاثة وهذا شئ رائع، وفي العديد من الدول لا يوجد مثل هذه الأرقام، والمنظومة ستتطور ويتم ضبطها، ونحن نتعلم كثيرًا بشكل مستمر داخل اللجنة، وهناك اشخاص تريد ان تتعلم وتحسن من نفسها وتتطور من طريقتها ولدينا مرونة وذهن منفتح على التعلم".

وواصل: "لو بقى نفس العدد من المباريات في المواسم المقبلة، ولو كنا نبحث عن الجودة فيجب علينا ان نقلل عدد الحكام في الفئات".

وواصل: "في كل نادٍ هناك عدد محدد من اللاعبين 30 لاعبا كحد أقصى، وكم عدد حراس المرمى، وكل لاعب يشارك في 30 مباراة مثلا، ولكن الحكم يدير 15 مباراة كمتوسط في الموسم، نحن نريد الجودة والتميز، وأن نختار الأفضل فقط للتواجد، ولابد أن يكون متوسط إدارة الحكام المباريات ما بين 10 إلى 18 مباراة ويجب أن يكون هناك توازن في ذلك".

وأكمل: "لدينا الفئة الأولى والثانية والثالثة في التحكيم، وكل فئة تحكم في الدرجة المخصصة لها مثل الأندية التي تلعب في دوري نايل لا تلعب في المحترفين والعكس صحيح، نفس الأمر بالنسبة للحكام، منظومة الحكام متوافقة مع منظومة الكرة المصرية".

 

مستحقات الحكام

وأتم: "بالنسبة لمستحقات حكام دوري نايل، فإن المستحقات جاهزة، نحن نرسل للإدارة كافة الأوراق بصفة مستمرة، والمستحقات يتم تسديدها بشكل شهري، وحسب علمي الأمور تسير وفقًا لهذا السياق، وهذه المعلومات تلقيتها بشكل رسمي، ولم أتلقَّ أي شكاوى من الحكام، وإذا أرادوا الحديث مع الإعلام بدلًا من الحديث معي بشأن المستحقات فهذا اختيارهم".

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