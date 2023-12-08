الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

بيريرا يكشف حقيقة تدخل فيتوريا لتعيينه رئيسا للجنة الحكام

فيتوريا بيريرا رئيس
فيتوريا بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

بيريرا، أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أن مواطنه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر ليس له دخل مطلقًا بتعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ليس مسؤولًا عن التعاقد معه، وهو صديق شخصي لي، ولم يصلني أي اتصال منه قبل التعاقد مع اتحاد الكرة المصري وعندما كنت في اليونان، قمت بالتحدث مع المسؤولين والإعلاميين، والطبيعي أن أتحدث دائمًا مع البرتغاليين من نفس جنسيتي، ولكن تم توقيع العقد مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري".

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روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

بيريرا يتحدث عن تدخله لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة

وسخر بيريرا من الشائعات حول تدخله في أزمة الزمالك وسبورتنج، وقال ضاحكًا: "ليس لي أي علاقة بالناديين، ولا يمكن أن يكون لأي ناد علاقة بالبرتغال أو في أي مكان، أنا خبير تحكيمي وأعمل في المجال، ولا أتدخل في أي موضوعات تتعلق بالأندية، هذا الكلام عارٍ تمام من الصحة".

 

بيريرا يشجع سبورتنج لشبونة

وتابع: "أنا كمشجع كرة قدم أشجع سبورتنج لشبونة، ولا أذهب للمباريات فقط لأنني كنت حكم لمدة 23 عام، وبعد ذلك لم أذهب للمباريات كنت رئيسًا للجنة الحكام لمدة عشر سنوات وبعد ذلك كنت أعمل خارج البرتغال لمدة 6 أو 7 سنوات".

 

الأخطاء التحكيمية قليلة في الدوري المصري

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأخطاء التحكيمية قليلة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية: "انا أركز جيدًا في المباريات، واعلم أنه ينبغي على الحكام إدارة المباريات بشكل أكثر، ولكن الأزمة في وجود زيادة كبيرة في الحكام في كل فئة، وتحدثت حول هذه النقطة، لكن في الفئة الاولى لدينا 35 حكمًا يريدون أن يديروا المباريات، ولدينا 52 مساعدًا يريدون أن يكونوا 80 حكمًا، وهناك 36 حكمًا معهم رخصة الفار وهو رقم كبير طبقًا للفئة الأولى وليس لدينا مباريات كافية ولا يمكننا اختراع مباريات".

 

مستحقات الحكام

وأتم: "بالنسبة لمستحقات حكام دوري نايل، فإن المستحقات جاهزة، نحن نرسل للإدارة كافة الأوراق بصفة مستمرة، والمستحقات يتم تسديدها بشكل شهري، وحسب علمي الأمور تسير وفقًا لهذا السياق، وهذه المعلومات تلقيتها بشكل رسمي، ولم أتلقَّ أي شكاوى من الحكام، وإذا أرادوا الحديث مع الإعلام بدلًا من الحديث معي بشأن المستحقات فهذا اختيارهم".

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