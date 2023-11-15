الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد مركز الكبد بالزقازيق

مرور مديرفرع التأمين
مرور مديرفرع التأمين الصحى بالشرقية، فيتو

قام  الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور على مركز علاج امراض الكبد بالزقازيق لمتابعة سير العمل وخدمة المرضى المترددين على المركز حيث تفقد الاقسام المختلفة بالمركز واطمان على توافر الادوية اللازمة للمرضى وتم التاكد من عدم وجود نواقص بها. 

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ضرورة معاملة المرضى معاملة حسنة 

واوصى مدير عام الفرع  ادارة المركز بضرورة معاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل اجراءات تقديم الخدمة لهم وحل مشاكلهم وكذا توفير بعض التخصصات الطبية غير المتوفرة بالمركز تيسيرا على المرضى وكان فى استقباله الدكتورة سحر صلاح مدير المركز والمحاسب وليد الطاهر المدير المالى والادارى بالمركزجاء ذلك فى اطارالمرور والمتابعة  التى يقوم بها مدير عام الفرع على وحدات الفرع المختلفة وخاصة وفى الفترة الصباحية

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المدير العام ونائبه يزوران عيادة الجامعة 

كما قام الدكتور مدير عام فرع الشرقية ويصاحبه الدكتورمحمد ابو هاشم نائب مدير الفرع  بالمرور على عيادة جامعة الزقازيق  للتأمين الصحى  حيث اطمان على سير العمل بالعيادة وانتظام العاملين والتزامهم بتادية الخدمة للمرضى واوصى كذلك ادارة العيادة بأهمية الاستماع للمرضى بشكل جيد وحل اى شكوى لهم وتسهيل اجراءات تلقيهم الخدمة وتوفير التخصصات الغير موجودة بالعيادة حيث كان فى استقبالهما مديرة العيادة والمحاسب عبد الله مغاورى رئيس الشئون المالية والادارية.

البرنامج التدريبي لتمريض فريق الجودة 

كما حضر رضا الديب البرنامج التدريبى لتمريض فرق الجودة الذى ضم مجموعات فرق الجودة بكافة بمستشفيات الفرع وذلك بحضور الدكتور محمد ابو هاشم نائب مدير الفرع والدكتورة  شيماء احمدعبد الغفار عضو ادارة الجودة ورحب الدكتور مدير عام الفرع بالحضور فى بداية الاجتماع  فى كلمته التى القاها  مقدما الشكر لفرق الجودة على مجهودهم وتمنى منهم المزيد فى الفترة القادمة وبعدها القت الدكتورة ريهام محمود مدبولى  مديرالجودة بالفرع محاضرة تحت عنوان « معايير متطلبات السلامة الوطنية وتطبيقها بالملف الطبى».

محاضرة مسئولة الصيدلة الاكلينيكية بمستشفى المبرة 

ومن جهة اخرى قامت الدكتورة دينا احمد مسئولة الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفي في وجود الدكتورةهناء رشيد مدير مستشفي المبرة بالزقازيق بإلقاء محاضره بعنوان نتائج وتقارير لجنة المضادات الحيوية عن شهر أكتوبر  ومقارنة الوضع الحالي بالشهور الثلاث الماضية Pre and post analysis report of antimicrobial stewardship team واعتماد بروتوكول المضادات الحيوية في حالات الوقاية Protocol of antimicrobial prophylaxis وكانت الفئة المستهدفة من تلك المحاضرة هى  أطباء وصيادلة المستشفي.

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تفعيل السياسات الخاصة بالمضدات الحيوية 

وفي نهاية المحاضرة أكدت الدكتورة مديرةالمستشفي المبرة على ضرورة تفعيل السياسات الخاصة بالمضادات الحيوية ووافقت اللجنة برئاستهاعلي تطبيق فحص gm stain   علي العينات الخاضعة للمزارع لسرعة التعرف علي  الميكروبات المسببة للعدوي واستمرار ترشيد  استخدام المضادات الحيوية وذلك برعاية مدير عام الفرع ومدير مستشفى المبرة والدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجيه بالمستشفى.

                         

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الدكتور رضا الديب الدكتور محمد ابوهاشم مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية نائب مدير عام الفرع مركز علاج امراض الكبد توافر الادوية اللازمة للمرضى عدم وجود نواقص

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