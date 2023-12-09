السبت 09 ديسمبر 2023
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تواصل حملات 100 يوم صحة في مركز فاقوس بالشرقية

حملات ل100 يوم صحة
حملات ل100 يوم صحة وطرق الابواب ومفاجئة الوحدات بفاقوس،فيتو

أكدت الدكتورة مني عبد العزيز الطحاوي مدير إدارة فاقوس الصحية  أن الفرق الطبية، نفذت اليوم  انتشارا مكثفا لتنفيذ فاعليات حملة ١٠٠ يوم صحة بأنحاء مدينة فاقوس وتوابعها  ومن خلال السيارات المتنقلة وأيضا الفرق الثابتة بجميع الوحدات الصحية 

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الكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثى الولادة  

وأوضحت  ان  مبادرة ١٠٠ يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة من صحه المرأه والكشف المبكر لحديثي الولادة عن ضعف السمع وصحه الام والجنين والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الامراض المزمنة  وفحص المقبلين على الزواج 

وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج

 وتهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

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استئنلف حملات طرق الأبواب لتقديم خدمات الصحة الانجابية 

وأضافت الدكتورة منى الطحاوى ان قسم تنظيم الأسره بالاداره،أستأنف حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم  الأسره والصحه الإنجابية لجميع السيدات  حسب خطه العمل .والتي ستستمر لمده ثلاث شهور لمتابعه وصول خدمات تنظيم الأسرة والمشورة لـ جميع السيدات المستهدفات، بمعرفة الفرق الطبية والرائدات الريفيات، بعد عمل الحصر اللازم لهن، من خلال إجراء المسح الميداني،وقواعد البيانات المتاحه ويتم تقسيم الإدارة الي عده مناطق وفقا للكثافه السكانيه لكل منطقه ودعمهم بالعدد الكافي من الفرق الطبيه لوصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفات

مسح شامل للسيدات فى سن الانجاب 

وقالت إنه  يتم عمل مسح جغرافي شامل للسيدات في سن الإنجاب وايضا تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال نقط ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادة المتنقلةعن طريق الرائدات الريفيات وذلك بنائ على تعليمات الدكتورة عايدة عطية مدير عام تنظيم الاسرة بالمديرية ورئيسة المجلس القومى للمرأة ياتى ذلك في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة والسكان، وتوجيهات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

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زيارة مفاجئة للوحدات الصحية بفاقوس 

وكانت  الدكتوره مدير اداره فاقوس الصحيه قد قامت فى الصباح الباكر بمفاجئة وحده اكياد البحريه وكفر الحاج عمر  واكياد القبليه حيث تابعت  انتظام العمل والوقوف على مدي مستوي الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين وايضا انتظام العمل بالمبادرات الرئاسيه  وحمله طرق الابواب والفرق المتنقلة وايضا متابعه ثلاجه الطعوم والتطعيمات  وايضا متابعه دفاتر الحضور والانصراف والمرور علي الصيدليه بالوحدة لمعرفه مدي توافر الادويه ومتابعه الطعوم  والمعمل وغرفه الملفات  وغرفه الأسنان ويأتي ذلك في إطار المتابعه المستمره لما تقدمه الوحدات الصحيه من خدمات طبيه للمواطنين من أجل خدمه افضل

 

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منى عبدالعزيز الطحاوى مدير ادارة فاقوس الصحية الفرق الطبية الانتشار المكثف حملة 100يوم صحة خلال السيارات المتنقله مدينة فاقوس وتوابعها

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