نشاط مكثف لمديرعام التأمين الصحي بالشرقية ونائبه

عقد الدكتوررضا الديب مديرعام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعا لفرق الجودة بالعيادات ومسئولى الجودة بالفرع، وذلك بحضورالدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى والدكتورة شيماء أحمد عضو إدارة الجودة ملقيا كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على مجهودهم وتمنى منهم المزيد فى الفترة القادمة

فيما قامت الدكتورة ريهام محمود مدبولى مدير الجودة بالفرع بمناقشة مؤشرات أداء عيادات الفرع سواء بإدارة الفرع أو العيادات المنتشرة بالمناطق.

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محاضرة بمناسبة اليوم العلمى لبرنامج CBR

وقال مديرعام الفرع إنه أجرى محاضرة بمناسبة اليوم العلمى لبرنامج CPR والمخصص لأطباء العناية المركزة والاطفال والاستقبال بمستشفى المبرة بالزقازيق وقد القى فيه ايضا الاستاذ الدكتور السيد فرج استاذ القلب بجامعة الزقازيق المحاضرة الرئيسية وذلك بقاعة التدريب بمستشفى المبرة بالزقازيق وفى حضور الدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة والدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى.

الدكتور محمد أبوهاشم فى زيارة لأبوحماد

كما قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى بالمرور متفقدا الاأقسام المختلفة بعيادة أبوحماد ومتابعة تواجد الطاقم الطبى والعاملين للاطمئنان علي سير العمل بالعيادة حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى المترددين على العيادة، مؤكدا على ضرورة توفير التخصصات الغير موجودة بالعيادة لعدم تحويل المرضى إلى أماكن اخرى ثم شدد على ضرورة حسن المعاملة للمرضى والاستماع اليه وحل مشاكلهم فى الحال وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة الطبية حيث كان فى استقباله الدكتور محمد عبد المقصود مدير العيادة بالاضافة الى المحاسب الحسينى عبد الرحمن المدير المالى والادارى.

قاعة المؤتمرات والتدريب تستضيف محاضرة لانعاش القلب

واليوم أيضا استضافت قاعه المؤتمرات والتدريب بمستشفى المبره بالزقازيق القاء محاضرة علمية لأطباء الباطنة والعناية المركزة بالمستشفي عنوان المحاضرة إنعاش القلب الرئوي قام بإلقاء المحاضرة الدكتور سيد فرج أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الزقازيق، وذلك بوجود الدكتور أحمد الأحمدى مدير إدارة التدريب بالفرع الدكتورة هناء رشيد مدير المستشفى والدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفي الدكتورة دعاء محمدى رئيسة قسم العناية المركزة بالمستشفى.

تكريم خالد الشناف باللجنة الطبية

كما كرم مدير عام فرع الشرقية ونائبه المحاسب خالد الشناف من العاملين باللجنة الطبية العامة بالشرقية بمكتب مدير الفرع، وذلك على مجهوده واجتهاده فى الحصول على بطولة الدول العربية للتايكوندو عن جدارة.

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