السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقضية اللواء نبيل فراج لجلسة 14 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج وذلك لجلسة ١٤ ديسمبر لحضور المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، في قضية قتل اللواء نبيل فراج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، والمتهمين هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص" (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوي (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة" (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلاني (محبوس)، محمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبوسمية" (محبوس)، صلاح فتحي النحاس (محبوس).

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كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما ألزمتهم بدفع المصروفات، وهم: عبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد (محبوس)، أحمد عبدالحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبوعميرة (محبوس)، أحمد المتولي سيد (محبوس).

وقضت كذلك ببراءة المتهم فرج السيد عبد الحافظ وشهرته "فرج الفار" (مفرج عنه)، وذلك في اتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، بكرداسة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

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