العلم ووسائل التواصل في مصر القديمة، ندوة باتحاد الكتاب
تعقد لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر، في الثانية من مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، ندوة تحت عنوان "العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة"، وذلك في مقر اتحاد كتاب مصر بالزمالك.
ندوة العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة
ويشارك في الندوة كل من الدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وعميد معهد الإعلام بالسادس من أكتوبر، وناجية نجيب فانوس مدير عام سابق بالمتحف المصري، وغيرهم.
ويأتي لقاء "العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة" ليؤكد بالدليل علي أن الحضارة المصرية القديمة ورثت العالم مبادئ وأسس العلوم والفنون والآداب، فقد ترك المصريون القدماء تراثا حضاريا متنوعا فى شتى مجالاته الإنسانية، فقد أدرك المصرى القديم أهمية بناء جيل متعلم، يعتمد عليه في تشييد أرقى الحضارات الإنسانية.
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