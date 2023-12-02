الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

الأمين العام لـ اتحاد الكتاب العرب يغادر إلى موريتانيا لرئاسة أعمال القمة الأدبية الإفريقية 

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الهادي، فيتو

غادر الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، القاهرة متوجهًا إلى دولة موريتانيا الشقيقة، وذلك لحضور ورئاسة أعمال “القمة الأدبية العربية الإفريقية” المنعقدة في نواكشوط بحضور رؤساء الاتحادات العربية من الدول الأعضاء في اتحاد الأدباء والكتاب العرب. 
 

القمة الأدبية العربية الإفريقية

وأكد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، أن هذه القمة تأتي وتنعقد فى توقيت شديد الأهمية لما يحدث في المنطقة من عمليات تطبيع مجانى مع الكيان الصهيوني المغتصب، ادى الى ما شاهدناه وما نشاهده من مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية لشعب عربي شقيق في فلسطين.
 

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وشدد عبد الهادي على إن هناك قرارات قوية للحد من الاختلاط الثقافي مع الكيان الصهيوني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة مع كل المطبعين مع إسرائيل خلال الفترة الماضية والمقبلة، لافتًا إلى أن مكافحة التطبيع على جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، "القمة الأدبية العربية الإفريقية" المنعقدة في موريتانيا، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الثقافية فى الوطن العربى.

 

الدول المشاركة

والدول المشاركة في قمة نواكشوط هي: نقابة اتحاد كتاب مصر، أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، اتحاد الكتاب الجزائريين، 
الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين، 
الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، 
اتحاد الكتاب العرب في سوريا، 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، رابطة الأدباء الكويتيين، اتحاد الكتاب اللبنانيين، رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، اتحاد الكتاب التونسيين، الاتحاد العام للأدباء والكتاب الموريتانيين الدولة المضيفة،  
الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين
اتحاد  الكتاب بالأردن.

 

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