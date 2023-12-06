محافظ الشرقية للأهالي: انزلوا وشاركوا في الانتخابات علشان بلدنا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المُقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بمديري الإدارات الاجتماعية والعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمركز الخدمات المتكاملة بالشرقية.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،فيتو

محافظ الشرقية: العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر

وطالب المحافظ بضرورة أن يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال المحافظ: إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديموقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

غراب يلتقي نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق،فيتو

أوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تخطي 62 مليار جنيه واستطاع ان يغير شكل حياة المواطنين للأفضل.

وأضاف محافظ الشرقية اننا في مرحلة دقيقة وهامة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديموقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

غراب يلتقي نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق،فيتو

غراب يلتقي نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق

ومن جانبه، قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء على أرض مصرنا الحبيبة.

غراب يلتقي نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق،فيتو

وعلى هامش اللقاء حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق وأدار حوارا هادئا معهم للتعرف على احتياجاتهم وحل مشاكلهم، قائلا: علينا جميعا مسئولية كبيرة تجاه أهالينا من كبار السن نسعى جاهدين لتوفير كافة أوجه الرعاية الكاملة لهم ليحيوا حياة كريمة أوصى المحافظ القائمين على الدار بحسن معاملة النزلاء ومراعاة الجوانب الإنسانية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.