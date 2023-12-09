حارس فيوتشر قبل مواجهة اتحاد العاصمة: جماهير الجزائر لن ترهبنا

الكونفدرالية،،أكد محمود حمدي حارس فريق فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية غدًا.

وقال حمدي خلال المؤتمر الصحفي: كلا الفريقين حقق الفوز في أول مواجهتين، استعدينا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول.

وأردف: مواجهة الغد قوية والتواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتدنا على مثل هذه المواقف، نحن نواجه الأهلي والزمالك في مصر.

وأكد: نمتلك خبرات سابقة في هذه البطولة وتعرضنا لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غدًا سيكون حافزا لنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء.

Advertisements

وأتم: حضرنا للفوز، هدفنا النقاط الثلاث فقط.

الكونفدرالية، يستعد فريق فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا الأحد في صراع المجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وننشر ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

يحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف لصالح بطل الجزائر.

1-اتحاد العاصمة 6 نقاط

2-فيوتشر 6 نقاط

3-الهلال الليبي 0

4-سوبر سبورت 0

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

موعد مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري غدا الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة

Advertisements

أحمد امتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

وتصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

بعثة فيوتشر تغادر مطار القاهرة

ووصلت بعثة فريق فيوتشر إلى الجزائر، مساء امس الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وخاض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء امس الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي اليوم السبت على ملعب المباراة.

قائمة فيوتشر برحلة الجزائر

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

غيابات فيوتشر

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر لثلاثة لاعبين من قائمته خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بدور المجموعات البطولة الكونفدرالية.

ويفتقد فيوتشر الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

وتم استبعاد ناصر ماهر لتوقيع عقوبة عليه بسبب تخليه عن رحلة الفريق إلي ليبيا قبل بمواجهة الهلال الليبي دون اذن

وتأجلت مباراة مودرن فيوتشر والمصري والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

