الكونفيدرالية، الهلال الليبي يتقدم بهدف أمام مودرن فيوتشر بالشوط الأول

الكونفدرالية، تأخر فريق مودرن فيوتشر بهدف دون رد أمام فريق الهلال الليبي، بالشوط الأول من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث الشوط الأول

جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها جعفر إدريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاءت هجمة لفيوتشر بعد نقلات وسط الملعب، وتنتهي بكرة عرضية خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس.



وتمركز دفاعي من فيوتشر بعد محاولة توغل ومرور من لاعب الهلال الليبي داخل منطقة الجزاء وتخرج الكرة ضربة مرمى ثم عرضية لفيوتشر من ركنية وارتقاء وإبعاد من دفاع الهلال الليبي.

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وسيطر لاعبو فيوتشر على الكرة بعد نقلات قصيرة خارج منطقة الجزاء، وتنتهي بتمريرة طولية ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي



وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد

ويسعى فيوتشر إلى الفوز والعودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الهلال الليبي الطامع أيضا في تحقيق الفوز.

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

جنش

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الاولي برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.