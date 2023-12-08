الكونفدرالية، وصول بعثة مودرن فيوتشر للجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري، الأحد المقبل، في تمام التاسعة، مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غدًا السبت على ملعب المباراة.

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بعثة فيوتشر تغادر مطار القاهرة

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر، مطار القاهرة في طريقها إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

قائمة فيوتشر برحلة الجزائر

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة

وتصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

أحمد امتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

الهلال الليبي وفيوتشر

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها طه الشناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الانذار الثاني.

وأحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة 93 من المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ورصيد الهلال بدون نقاط.