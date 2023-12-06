أحمد إمتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل على ملعب عمر حمادي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

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ومن المقرر أن تطير بعثة مودرن فيوتشر إلى الجزائر صباح الجمعة المقبلة، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول هناك في مساء نفس اليوم.

وتصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

وفاز فيوتشر علي الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف وفاز اتحاد العاصمة علي سوبر سبورت بثنائية نظيفة.

فريق فيوتشر، فيتو

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية



ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 6 نقاط

فيوتشر 6 نقاط

الهلال الليبي 0

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي وفيوتشر

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث مباراة الهلال الليبي وفيوتشر



جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها طه الشناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاءت هجمة لفيوتشر بعد نقلات وسط الملعب، وتنتهي بكرة عرضية خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس.

وتمركز دفاعي من فيوتشر بعد محاولة توغل ومرور من لاعب الهلال الليبي داخل منطقة الجزاء وتخرج الكرة ضربة مرمى ثم عرضية لفيوتشر من ركنية وارتقاء وإبعاد من دفاع الهلال الليبي.



وسيطر لاعبو فيوتشر على الكرة بعد نقلات قصيرة خارج منطقة الجزاء، وتنتهي بتمريرة طولية ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 65.

ثم هدف ضائع للهلال الليبي بعد كرة طولية ويقابلها أسامة الشريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من جنش

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الانذار الثاني.

ومع الدقيقة 70 جماهير الهلال الليبي تشعل الشماريخ في المدرجات

وأحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة 93 من المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلي 6 نقاط ورصيد الهلال اللي بدون نقاط

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي



حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

وجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)