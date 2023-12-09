السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

قسم الأمراض الصدرية بأزهر القاهرة يفوز بالمركز الأول على الجامعات المصرية

قسم الأمراض الصدرية،
قسم الأمراض الصدرية، فيتو

 حقق فريق قسم الأمراض الصدرية بكلية طب البنين بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد حليمة، القائم بعمل رئيس القسم، فوزًا مشرفًا على مستوى أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب بالجامعات المصرية.

 

أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب بالجامعات المصرية

 وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة أن هذا التمثيل المشرف يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح، ويؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية في جامعة الأزهر، ويعزز مكانة الطبيب الأزهري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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طب بنين الأزهر 

 وأضاف عميد الكلية أن فريق طب بنين الأزهر بالقاهرة فاز بالمركز الأول، وحصل على كأس السوبر والميدالية الذهبية في نهائي كأس أقسام الصدر على مستوى جامعات مصر  Broncho cup 2023  بعد تفوقهم على فريق كلية طب عين شمس، الذي تم ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية.

 وأشار عميد الكلية إلى أن المسابقة يتم تنظيمها سنويًّا من خلال الجمعية المصرية للشعب الهوائية بنظام دوري وتصفيات بين الفرق المشاركة على مدار العام وصولًا للنهائي، ويشارك في كل فريق نخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصدر بجامعات مصر. 

 وضم فريق قسم الأمراض الصدرية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الدكتور أحمد بشير الكوتش والدكتور عمر عبد الخالق منسق الفريق، إضافة إلى كل من: 
الدكتور أحمد بشير.  مدرس 
الدكتور عمر عبد الخالق. مدرس
الدكتور مصطفي رضا مدرس مساعد
الدكتور إسلام عسران مدرس مساعد
الدكتور عماد خميس  مدرس مساعد
الدكتور أحمد عادل مدرس مساعد
الدكتور إسلام عزت مدرس مساعد
الدكتور إبراهيم السيد  مدرس مساعد

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة دوليًّا؛ حيث حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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