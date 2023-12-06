الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يلتقي نائب قائد القوات الجوية الباكستاني

رئيس جامعة الأزهر،فيتو
رئيس جامعة الأزهر،فيتو

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على عمق العلاقات العلمية بين الأزهر وجامعات باكستان، وأن هناك عددًا كبيرًا تخرج في الجامعة من باكستان، إضافة إلى وجود أساتذة من الأزهر يُدَرِّسون في جامعات باكستانية وفقًا لبروتوكولات تعاون معتمدة.

العلاقات العلمية بين الأزهر وجامعات باكستان

وأضاف خلال لقائه بالفريق طيار طارق زيا، نائب قائد القوات الجوية الباكستاني، أن للأزهر تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من ألف عام، وأن كليات جامعته تمتد لتغطي جميع أنحاء  الجمهورية، وأن خريجيه منتشرون في معظم دول العالم، وأنه يتميز بوجود كليات: شرعية وعربية، وكليات عملية تعني بالطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة.

Advertisements

 قائد القوات الجوية الباكستاني

ومن جانبه عبر الفريق طيار طارق زيا نائب قائد القوات الجوية الباكستاني،عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن دراسة أي طالب باكستاني في الأزهر هي مصدر فخر واعتزاز وشرف كون الأزهر الشريف قلعة العلم وقبلة العلماء.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم محفوظ رئيس قسم اللغة الاردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والعقيد طيار أركان حرب أحمد عبد الصبور هلال  من القوات الجوية المصرية مرافقا للضيف الباكستاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة الأزهر باكستان الازهر جامعات باكستان

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه

رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP 28 ويشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

الأكثر قراءة

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية