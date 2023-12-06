الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة الوسطية اليمنية يحيى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر لجهوده في نشر الوسطية

زيارة الوفد اليمني
زيارة الوفد اليمني لجامعة الأزهر، فيتو

 استقبل  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية بحضرموت بالجمهورية اليمنية؛ لبحث آفاق التعاون العلمي مع جامعة الأزهر.

 

زيارة الوفد اليمني لجامعة الأزهر 

ورحب  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالدكتور العيدروس، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر الشريف على مد يد العون والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في العالم.

من جانبه وجه الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية اليمنية، الشكر والتقدير للأزهر الشريف وإمامه الأكبر؛ لجهوده المخلصة في نشر الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، ثم يعودون إلى بلادهم ليصبحوا سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

Advertisements

التعاون المشترك بين جامعة الأزهر واليمن 

وطالب رئيس جامعة الوسطية بالتعاون مع جامعة الازهر، سواء في مرحلتي الإجازة العالية أو الدراسات العليا، والإفادة من الخبرات العلمية الكثيرة، إضافة إلى الإفادة من المناهج الدراسية الوسطية المعتدلة التي يتميز بها الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الأسبق، والأستاذ نبيل حامد،  مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

txt

رئيس جامعة الأزهر يلتقي نائب قائد القوات الجوية الباكستاني

txt

رئيس جامعة الأزهر: الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأزهر الشريف الجمهورية اليمنية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الطلاب الوافدين جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يلتقي نائب قائد القوات الجوية الباكستاني

رئيس جامعة الأزهر: الغاية العظمى للتربية هي بناء الإنسان الحر الصالح في نفسه

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة لقاء ليفربول وشيفيلد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سر زيارة الـ 24 ساعة، رسائل بوتين من الإمارات والسعودية إلى أمريكا

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية