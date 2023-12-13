من أجل توطين صناعة النقل.. مصر تنشئ أول جامعة متخصصة في المجال.. البنك الدولي يمول المشروع.. وتطوير وسائل المواصلات «أبرز المزايا»

جامعة النقل المتخصصة، تسعى وزارة النقل في العمل على المشروع القومي لـ"توطين صناعة النقل في مصر" من خلال مجموعة من الإجراءات التي تخدم هذا المشروع، ويعتبر مشروع إنشاء جامعة متخصصة في النقل من أهم خطوات تحقيق هدف الوزارة في توفير العنصر البشري القادر على تطوير مستوى الخدمة والارتقاء بها والمساهمة في عملية توطين صناعة النقل.

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية سابقة على أن الوزارة تستهدف إنشاء جامعة متخصصة في النقل، وذلك بتمويل من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات المصرية بهدف المساهمة في إعداد العنصر البشري التي تستطيع الوزارة الإعتماد عليه في المراحل القادمة في ظل توجه الوزارة نحو توطين صناعة النقل في مصر.

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الدكتور محمد على،فيتو

الدكتور محمد على إبراهيم أستاذ اقتصاديات النقل والمؤسس لكلية النقل واللوجستيات أكد لـ فيتو أن مشروع إنشاء جامعة متخصصة للنقل يعد من المشروعات الأساسية التي سعت إليها وزارة النقل طوال السنوات الماضية وذلك بهدف إعداد مجموعة من العناصر البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل ولكن هذا الأمر لم يتحقق.

الدكتور محمد على: الجامعة المتخصصة للنقل ستعمل على التأهيل الأكاديمي والمهني للعنصر البشري

وأشار خبير اقتصاديات النقل إلى أن الجامعة المتخصصة للنقل لأن يقتصر دورها على التأهيل الأكاديمي فقط بل هناك تأهيل مهني أيضًا،وذلك لان علوم النقل بصفة عامة أصبحت تتكامل مع مجموعة من العلوم الأخرى مثل علوم الإدارة والتكنولوجيا والاقتصاد وهو ما يتطلب في تنفيذه وجود كيان علمي قادر على تطوير وتطبيق هذه العلوم من أجل النهوض بصناعة النقل في مصر.

وأضاف الدكتور محمد على أن التعاون مع الجامعات الأجنبية المتخصصة في علوم النقل يمكن الإستفادة منه في إعداد خارطة تنفيذ للمشروع، بالإضافة إلى التعاون في إعداد المناهج العلمية التي يتم تدرسيها لطلبة الجامعة والتكنولوجيا الحديثة التي تدار بها المؤسسات العلمية الأجنبية كما يمكن الإستفادة بقانون الجامعات في مصر من خلال تبادل الخبرات مع الجامعة الأخرى في نقل الخبرات الخاصة بها.

مزايا إنشاء جامعة متخصصة للنقل في مصر

وأوضح خبير اقتصاديات النقل أن مشروع إنشاء الجامعة المتخصصة في النقل يحقق مجموعة من المزايا أهمها.

- توفير كفاءات علمية وأكاديمية في مجال النقل.

- إعداد العناصر البشرية القادرة على تطوير منظومة النقل.

- المساهمة في الارتقاء بالعنصر البشري الموجود حاليًا.

- المساهمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل المواصلات

- دعم مشروعات النقل بأبحاث علمية من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة.

- المساهمة في توطين صناع النقل في مصر.

- توفير عناصر إدارية قادرة على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية في النقل

- تطوير وسائل المواصلات في مصر وفقا لأحدث النظم العلمية.

- الاستفادة العلمية من خبرات الدول الأجنبية في مجال النقل.

وزير النقل،فيتو

أهم تخصصات جامعة النقل المتخصصة

ومن المفترض أن تضم جامعة النقل المتخصصة عدد من الكليات التي تخدم بصفة أساسية قطاع النقل في مصر من خلال توفير الدراسات الأكاديمية اللازمة للنهوض بهذا المرفق وتوفير التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتدريب العنصر البشري القادر على تطوير وسائل المواصلات.

الفريق كامل الوزير أشار إلى أن جامعة النقل سوف تضم كليات متخصصة في هندسة النقل وكليات لتصنيع الباخرات والمعدات الهندسية والعربات بالإضافة إلى إنشاء كلية للتكنولوجيا الحديثة والمتطوره في مجال صناعة النقل والمواصلات.

وأوضح وزير النقل أن كل مدخلات النقل سيتم تصنيعها في مصر بما يسهم في توفير ملايين فرص العمل، وأنه تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاعتماد على القطاع الخاص وأن الدولة ستنشئ مصانع جديدة للحديد، ولإنتاج قضبان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل.

كامل الوزير: العنصر البشري ركيزة الأساسية فى تطوير

وأوضح الفريق كامل الوزير إن الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص -EPC+F - PPP ) وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.