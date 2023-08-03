للمرة الأولى، السكة الحديد تتيح الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية فى مكاتب حجز التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية.

يأتي ذلك استكمالًا لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرًا على جمهور الركاب.

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كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة ، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضًا المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركة أبيلا مصر المملوكة لـ رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.

وزارة النقل تستثمر نجاح شركة أبيلا مصر في تطوير قطارات النوم

استثمرت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية نجاح شركة أبيلا مصر المملوكة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، حيث تسلمت الشركة قطارات النوم التابعة للسكة الحديد، وذلك لإدارتها لمدة 15 سنة، ضمن عقد وقعته وزارة النقل مع الشركة والذي يبدأ عمله اليوم، حيث يشمل العقد منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى إدارة قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية.

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أبيلا مصر تدير قطارات النوم لمدة 15 عاما

مدة العقد الموقع بين السكة الحديد وشركة أيبلا مصر، 15 عامًا، حيث روعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، وإجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة بالإضافة إلى 20 عربة نادي مكيفة، وذلك مقابل نسبة من الإيرادات فى الـ5 سنوات الأولى تقدر بـ3%، تنخفض إلى 2.5% فى السنوات الخمس التالية، بينما ستكون النسبة فى الـ5 سنوات الأخيرة 2% شريطة خضوع جميع عمليات الإدارة والتشغيل لولاية وزارة النقل.

كما وضعت وزارة النقل خطة لدعم هذا الأسطول تمثل في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة ( 1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات أولى فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر) والعقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيلة لاسطول قطارات عربات النوم.

على صعيد آخر فإن قطارات النوم هي خدمة توفرها السكك الحديدية للمسافرين الذين يرغبون في السفر لمسافات طويلة خلال الليل، وتوفر هذه القطارات المشروبات والمأكولات.

شركة أبيلا مصر، فيتو

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، قد أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة أن قطاع السكة الحديد لديه 100 عربة نوم، وبعد فرز العربات وجدنا 80 عربية تصلح للعمل، بالإضافة إلى استيراد 7 قطارات نوم من أسبانيا حديثه.

وأضاف وزير النقل أن السكك الحديدية غير قادرة على صيانة قطارات النوم لذلك تعاقدنا مع شركة المصرية للمشروعات الغذائية ابيلا مصر، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لتجديد القطارات ودفع مرتبات العاملين ودفع إهلاك الطريق والقطارات، ويكسب ويعطيني جزء من المكسب.

وأوضح وزير النقل، أن نجيب ساويرس لديه خبر كبيرة في هذا القطاع، ويدير منطقة الأهرامات، ونعمل على مشاركة القطاع الخاص.

قطارات النوم، مصدر تمويل العملة الصعبة

ليست قناة السويس وحدها، هي المصدر الوحيد لتوفير العملة الصعبة للبلاد، بل إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر توفير العملة الصعبة، في الوقت الذي تعاني منه مصر بشدة من توفير الدولار، ومن بين هذه المصادر قطارات النوم، والتي يتم تحصيل رسومها للأجانب بالعملة الصعبة.

وتقوم الشركة التابعة لـ الهيئة القومية للسكك الحديدية بتحصيل سعر تذاكر قطارات النوم من الأفراد الأجانب أو الشركات الراغبة فى الحجز لمواطنين أجانب على قطارات النوم بالعملة الصعبة الدولار، وذلك نظرا لإقبال أعداد كبيرة من العرب والأجانب وشركات السياحة على استخدام عربات النوم لنقل الأفواج التابعة لها إلى الأماكن السياحية.

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السكك الحديد هى الأخرى قامت خلال الفترة الأخيرة بتحديث أسطول عربات النوم ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال عربات النوم، وتعاقدت مع شركة على مستوى عالمى لتشغيل عربات النوم الأمر الذى يساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة على هذه العربات وقطارات النوم بشكل كامل.

وقررت الشركة المشرفة على تشغيل قطارات النوم بالتعاون مع السكك الحديد اعتماد أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، والتى جاءت كما يلى (قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/86/87/1086/1087 ).

أسعار قطارات النوم الجديدة للأجانب

130 دولارا لتذكرة الكابينة المفردة.

90 دولارا لتذكرة الكابينة المشتركة.

80 دولارا لتذكرة الطفل.

وقطارات الـ TOP VIP على خط القاهرة - أسوان

45 دولارا للتذكرة الواحدة.

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السكة الحديد ترفع أسعار القطارات بنسبة 12.5%

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد قررت فى وقت سابق رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 12.5% بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار السولار.

ونشر عدد من ركاب القطارات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر القطارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه هيئة السكك الحديدية أكثر من مرة بطلب رفع أسعار تذاكر القطارات، ولكن تم إرجاء اتخاذ القرار لحين الانتهاء من خطة تحديث السكك الحديدية.

أسعار تذاكر القطارات الجديدة 2023

ومن ناحية أخرى، أنهت الهيئة القومية للسكك الحديدية استعداداتها لتشغيل عربات روسية جديدة على كافة الخطوط، بالإضافة لإحلال عدد من القطارات المميزة بغيرها من القطارات الروسية الجديدة؛ الأمر الذي يضطر القطارات التي كانت تحاسب الراكب على أسعار تذاكر القطارات المميزة تقوم بتعديل الأسعار بناء على القطارات الجديدة.

أسعار قطار الإسكندرية إلى الوجه القبلى

الإسكندرية إلى الوسطى 80 جنيهًا

الإسكندرية إلى بني سويف 85 جنيهًا

الإسكندرية إلى المنيا 100 جنيه

الإسكندرية إلى مغاغة 105 جنيهات

الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيها

الإسكندرية إلى أبو تيج 120 جنيها

الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيها

الإسكندرية إلى طما 120 جنيها

الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيها

الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيها

الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيها

الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيها

الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيها

الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيها

الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيها

إلى أبوتشت 135 جنيها

إلى فرشوط 135 جنيها

إلى نجع جمادي 145 جنيها

إلى دشنا 145 جنيها

إلى قنا 145 جنيها

إلى قفط 150 جنيها

إلى قوص 150 جنيها

إلى الأقصر 150 جنيها

إلى أرمنت 160 جنيها

إلى إسنا 165 جنيها

إلى السباعية 165 جنيها

إلى المحاميد 165 جنيها

إلى إدفو 170 جنيها

إلى سلو 170 جنيها

إلى كلابشة 175 جنيها

إلى كوم أمبو 175 جنيها

إلى دراو 175 جنيها

إلى بلانة 175 جنيها

إلى أسوان 180 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات المميزة والروسية لركاب الوجه القبلى

محطة الركوب القاهرة/بنى سويف 6 جنيهات القطار المميز.. و30 جنيها القطار الروسي

محطة الركوب القاهرة/المنيا 12 جنيها القطار المميز.. و40 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/أسيوط 16 جنيها القطار المميز.. و50 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/سوهاج 19 جنيها القطار المميز.. و55 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/قنا 22 جنيها القطار المميز.. و65 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/الأقصر 24 جنيها القطار المميز.. و75 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/أسوان 28 جنيها القطار المميز.. و85 جنيها القطار الروسي.

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أسعار تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية للوجه القبلى



محطة الركوب "القاهرة - بني سويف" 50 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - المنيا" 85 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - أسيوط" 100 جنيه درجة أولى مكيف.. و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - سوهاج" 115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - قنا" 135 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 145 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة- أسوان" 175 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

أسعار تذاكر قطارات الـVIP درجة أولى وثانية الوجه القبلي

محطة الركوب "القاهرة- بني سويف" 85 جنيهًا درجة أولى.. و70 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة- المنيا" 135 جنيها درجة أولى.. و100 جنيه درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة-أسيوط" 170 جنيهًا درجة أولى.. و125 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة -سوهاج" 195 جنيهًا درجة أولى.. و135 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب الركوب "القاهرة - قنا" 230 جنيهًا درجة أولى.. و155 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 245 جنيهًا درجة أولى.. و165 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة - أسوان" 295 جنيهًا درجة أولى.. و190 جنيهًا درجة ثانية.

أسعار تذاكر القطارات المميزة لأهالي الوجه البحرى

محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 11 جنيهًا القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - بنها" 3 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 9 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 11 جنيها القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 14 جنيها القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 13 جنيها القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - شربين" 8 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 7 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 20 جنيهًا القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - السويس" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 8 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 9 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - منوف" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 7 جنيهات القطار المميز.

خامسا.. أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة لأهالي الوجه البحري:

محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 40 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - بنها" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 40 جنيهًا القطار الروسي.

- محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 50 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 45 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - شربين" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 60 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - السويس" 40 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - منوف" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 30 جنيهًا القطار الروسي