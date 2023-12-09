السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

وصول رئيس مصلحة الجمارك
وصول رئيس مصلحة الجمارك لمطار القاهرة، فيتو

وصل إلي مطار القاهرة الدولي، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قادما من إيطاليا عبر فيينا بالنمسا بعد مشاركته  في اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية.

 لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بدأت اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية فعالياتها بعرض التقرير المرحلي للأمين العام عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ثم مناقشة خطة عمل المنظمة بشأن الحدود الهشة كتقرير مرحلي، ومراقبة الركاب والجهات المعنية بذلك الشأن، بعدها تم مناقشة موضوع المسح البيئي الجمركي والخطة التنفيذية والتوقعات والرؤي  لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما تم إعداد دراسة استطلاعية فيما يخص المراجعة الاستراتيجية الممكنة للنظام المنسق وإعداد تقرير مرحلي لذلك.

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وبحثت اللجنة كيفية تعزيز صمود الجمارك ودعم الصناعة، والوثيقة المعدة فيما يخص الجمارك الخضراء والتجارة الإلكترونية والحوكمة.

ضم الوفد المصري افتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية بمصلحة الجمارك، وكان في الاستقبال الدكتور ماجد موسي رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والدكتور محمد السيد رئيس الادارة المركزية للخدمات المالية، وكل من عبد العال نعمان واحمد سعد ومصطفى عبد الفضيل واحمد علي واسامة دياب وجمال عزت مديري العموم، وهاني وزيري نقيب جمارك القاهرة وجمع من مديري الادارات ومسئولي العلاقات العامة.

في سياق مختلف.. أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب ٤٠ ساعة رولكس غالية الثمن أخفاها الراكب حول جسده.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه تم الضبط في مبنى الركاب رقم ٢ تحت قيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة، حيث استوقف محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

كلف ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الأمر علي محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة والذي قام بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين له كثرة تردداته فقام بتكليف كل من وليد جمال ومحمود مصطفي محمد مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًّا في حضور محمد أنور عفيفي رئيس القسم بادارة الأمن الجمركي فأسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس اخفاهم الراكب حول ساقيه أسفل الجورب وفي أماكن أخرى على جسده.

وأمر مصطفى الجندي مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، تزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية، من اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، قام "غتوري" بمعاينة المضبوطات وأثنى على مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم على إخلاصهم في العمل.

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