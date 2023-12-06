الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

قال مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي: إنه تم السيطرة على حريق محدود نشب بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

وتمكنت على الفور عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من السيطرة على الحريق وقت حدوثه في الحال وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وقال المصدر: إنه جار التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث الحريق ومعرفة أسباب وقوعه.

وأكد المصدر اتباع شركة ميناء القاهرة الجوي لأعلى معايير الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، واستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.

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