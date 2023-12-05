رئيس مصلحة الجمارك يغادر مطار القاهرة إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات (صور)
غادر مطار القاهرة اليوم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية متجهًا إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
كان في وداع رئيس مصلحة الجمارك قبل المغادرة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية ومجموعة من القيادات ومديري العموم ومديري الإدارات بجمارك مطار القاهرة أبرزهم أحمد سعد وأسامة دياب ومصطفى عبد الفضيل وأحمد عبد الهادي والدكتور حسين هيكل، وأمجد أبو النور وهاني وزيري وعمرو الفولي ومحمد محمود عمر ومحمود القرش.
ويضم الوفد الرسمي للجمارك المصرية افتخار خلف مدير إدارة العلاقات الخارجية والترجمة.
توسعات صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣
من جانب آخر، قام الدكتور ماجد موسى باصطحاب رئيس المصلحة ليتفقد التوسعات التي أجريت مؤخرًا في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ والمكاتب الإدارية التي أنشئت ضمن أعمال التجديد والتوسعات بالتنسيق والتعاون الدائم والمثمر ما بين وزارة الطيران وشركة ميناء القاهرة من ناحية، ووزارة المالية ومصلحة الجمارك من ناحية أخرى.
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