مسئولة بحملة فريد زهران تشيد بالعدالة الإعلامية بين مرشحي الرئاسة

قالت منى شماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية.

دور وسائل الإعلام المصرية في عرض برامج المرشحين

وقالت منى شماخ إن وسائل الاعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين وعرض برامجهم وأفكارهم مما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات.

وأضافت: أتمنى أن يستمر الاهتمام بمتابعة أخبار الأحزاب وتخصيص ساعات متساوية لكل حزب لعرض أفكاره وبرنامجه وأنشطته، والمساواة بين الأحزاب في عرض أخبارهم بنشرات الأخبار الرئيسية على قنوات التليفزيون المصري، مؤكدة أن العمل على رفع وعي واهتمام المواطن ودفعه للمشاركة الايجابية يجب ألا يقتصر على فترات الانتخابات فقط.

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توقيت بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024، ستتوقف مع بدء فترة الصمت الانتخابي الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري.

ومع بدء سريان فترة الصمت تكلف الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية والتي تتابع حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن.

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة 20 مليون جنيه لكل مرشح، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

منافسو الرئاسة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

كما أشارت إلى اختتام أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، بالإضافة إلى إرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية وإرسالها إلى الهيئة، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.