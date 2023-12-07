أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

قال باسم كامل مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران: إنهم تابعوا التريند المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على دعاية مرشحهم فريد زهران، لاسيما أن بعضها حملت تعليقات ساخرة بسبب ضعف الدعاية وقلة الإنفاق التي انعكست على صغر حجم اللوحات وقلتها، وذلك في أول رد من الحملة على سخرية السوشيال ميديا من ضعف إنفاق حملة فريد زهران ودعايتها الانتخابية، مقارنة بالمرشحين الآخرين.

أسباب ضعف حملة فريد زهران في الدعاية الانتخابية

وأضاف كامل: تفاعلنا مع هذه التعليقات بكل ترحيب والتي تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري، مردفا: نود الإشارة كذلك إلى أن حملتنا وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها نظرا للفارق في الإمكانيات المادية، إلا أننا استطعنا بمواردنا المادية المحدودة الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما نقدمه لهم من رؤية تحمل حلولًا واضحة وممكنة لقضايا ملحة.

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واستكمل: اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة والاستماع إليهم والتحدث معهم، واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدا منذ فتح باب الدعاية حتى الآن، تنظيم حوالي 16 لقاءً جماهيريًا بحضور المرشح، وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين، المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية.

امتيازات حملة فريد زهران رغم ضعف الدعاية الانتخابية

واختتم: نحن إذ نتحدث عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين إلا أننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار.

موعد بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة المصرية

وتبدأ غدا الجمعة، فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لانتخابات الداخل، والتي من المقرر إجراؤها أيام (10، 11، 12) ديسمبر.

ويعرّف قانون الانتخابات معنى الصمت الانتخابي، وهي الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت، ويمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية.

كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، ومن ناحية آخرى تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية الكاملة في العملية الانتخابية وعدم الترويج لمرشحين بعينهم أو المساهمة في أي دعايا يقوم بها المرشحون لأنفسهم سواء بتحقيق رغبة البعض في الظهور بوسائل الإعلام، أو من خلال تغطية المؤتمرات الجماهيرية في وسائل الإعلام.