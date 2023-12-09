ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات أجنبية للإتجار بالسوق السوداء بالجيزة والبحر الأحمر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة - البحر الأحمر) من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
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