السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات أجنبية للإتجار بالسوق السوداء بالجيزة والبحر الأحمر

ضبط 3 اشخاص بحوزتهما
ضبط 3 اشخاص بحوزتهما عملات أجنبية للاتجار بالسوق السوداء

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة - البحر الأحمر) من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

 

 وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 

كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 

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وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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