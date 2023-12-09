ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات أجنبية للإتجار بالسوق السوداء بالجيزة والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة - البحر الأحمر) من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").



كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.