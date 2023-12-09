الدوري السعودي، يستضيف اهلي جدة مساء السبت ضيفه الرائد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، حيث يحل في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 30 نقطة بعد فوز التعاون على الفيحاء لحساب الجولة ذاتها رافعًا رصيده لـ31 نقطة.

في المقابل فإن الرائد صاحب الـ12 نقطة في المركز السابع عشر حقق نصف نقاطه في آخر 3 مباريات بالفوز على الشباب والوحدة مقابل الخسارة أمام الطائي، علمًا بأنه حقق إجمالًا 3 انتصارات طوال 15 جولة، لذا سيسعى لمواصلة انطلاقته والعودة من جدة بنتيجة إيجابية سعيًا وراء الهروب من منطقة الخطر.

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موعد مباراة أهلي جدة والرائد في الدوري السعودي

وتقام مباراة الأهلي الرائد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن

وتُنقل المباراة عبر قناتي SSC 1HD، SSC 1SD.

وقبل المواجهة الـ29 بينهما في دوري المحترفين، حيث يتفوق الأهلي بـ19 انتصار مقابل 6 انتصارات للرائد بينما حسم التعادل 3 لقاءات.

وخلال الـ28 لقاء السابق بينهما في دوري المحترفين سجل الأهلي 60 هدفًا فيما سجل الرائد 36 هدفًا، علمًا بأن هداف مواجهات الفريقين النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق والذي سجل بمفرده 20 هدفًا أي ثلث رصيد الأهلي في شباك الرائد.

اللافت أن آخر 3 مواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين حسمها الرائد بالفوز 3-2 و1-0 و3-1، فيما يعود آخر فوز للأهلي لديسمبر 2020 بنتيجة 2-1.

فيما وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.