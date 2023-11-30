الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام أبها في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تشكيل الفريق لمواجهة أبها، في مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة أبها، على النحو التالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.

محور الارتكاز: فرانك كيسيه، محمد المجحد.


خط الوسط المهاجم: آلان سانت ماكسيمان، غابري فيجا، رياض محرز.

قلب الهجوم: فراس البريكان.

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وتضم قائمة البدلاء "عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، ريان حامد، إبراهيم الزبيدي، عبد الكريم دارسي، زياد الجهني، علي الأسمري، روبيرتو فيرمينو، سميحان النابت".

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي أبها في المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة.

ويطمح الأهلي للثأر من أبها في الدوري السعودي، بعدما غادر الأهلي منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بالخسارة أمام أبها بنتيجة (1-2).

وكشفت تقارير صحفية، أن الإنجليزي رون جورلاي المدير التنفيذي السابق لتشيلسي، قريب للغاية من تولي منصب الرئيس التنفيذي لأهلي جدة ، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك جولاري سيرة ذاتية تجعله من أفضل رؤساء الأندية في العقد الأخير خصوصا مع تشيلسي، وهناك عدة مهام تنتظره مع الأهلي.

وعانى أهلي جدة في الفترة الأخيرة، من هبوط على المستوى الفني، وانتقادات إعلامية وجماهيرية بسبب الصفقات والإصابات المتكررة.

وكشفت مصادر سعودية أن مجلس إدارة شركة الأهلي، حسم اختياره، بالتعاقد مع الإيطالي فريدريك ماسارا، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي.

وتابع، أن الإعلان عن التعاقد مع المدير الرياضي  الإيطالي، الجديد في الأهلي، سيتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون أولى مهام المدير الرياضي، بالاستعداد للميركاتو الشتوي، من أجل دعم الأهلي بصفقات قوية، تقدم مردود فني يساعد في عودة الراقي لمنصات التتويج المحلي.

أبرز المعلومات عن فريدريك ماسارا

كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في عودة ميلان لمنصات التتويج، والفوز بلقب الدوري الإيطالي.
أصبح مديرا رياضيا مرخصا في إيطاليا، منذ مايو 2011.

تولى مهمة المدير الرياضي في روما، عام 2016.

في عام 2019، تولى مهمة المدير الرياضي لنادي ميلان.

حصل على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم عام 2022، مع زميله باولو مالديني.

وتعادل فريقا أهلي جدة والشباب، سلبيا خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين دون ترجمة حقيقية على مرمى أي منهما.

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أهلي جدة الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن فراس البريكان فرانك كيسيه

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