السبت 09 ديسمبر 2023
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منوعات

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

هدف تاريخي على عملة
هدف تاريخي على عملة نقدية، فيتو

قررت هولندا تكريم أحد أساطير كرة القدم لديها، بوضع هدف أيقوني له، على عملة فريدة من نوعها، ستستخدم في البلاد.

وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة دينيس بيركامب، سيتصدر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا.

وسيطبع على العملة هدف بيركامب الشهير لهولندا، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998.

 الهدف "القاتل" الذي سجله بيركامب بمهارة استثنائية، أقصى الأرجنتين، وأهل هولندا إلى نصف نهائي المونديال الفرنسي.

واختارت هولندا قيمة 8 يورو، نسبة للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.

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