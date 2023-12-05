طبيب المنتخب يتابع حالة نجم الاهلي

منتخب مصر، حرص محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، على الإطمئنان على حالة محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

وحرص ابوالعلا على متابعة تأهيل محمد عبد المنعم بعد رغبة روي فيتوريا طبيب المنتخب، في الإطمئنان على اللاعب الذي أكد أنه خاض تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

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وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في الجيم، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.



ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024” التي تقام في الفترة 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.



وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد ومكان بطولة أمم أفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

موعد المباراة الودية بمعسكر يناير

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي سيخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار (كوت ديفوار 2024).

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.