السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أهمها المضادات الحيوية، علاجات وجود صديد بالبول

وجود صديد بالبول،
وجود صديد بالبول، فيتو

يصاب أغلب الأشخاص بصديد البول عدوى المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا، ولكن الأسباب الأخرى تشمل الأمراض المنقولة جنسيًا والالتهابات الفيروسية والاستخدام المزمن لبعض الأدوية، أكثر الأعراض شيوعًا هو البول الغائم ذو الرائحة الكريهة، والعلاج ينطوي على إدارة قضيته.

وجود صديد بالبول، فيتو

ما هو صديد البول؟

صديد البول هو حالة يكون فيها مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء (كريات الدم البيضاء) أو القيح في البول (البول) والقيح عبارة عن سائل سميك متغير اللون (أبيض أو أصفر أو وردي أو أخضر) يصنعه الجسم للمساعدة في مكافحة العدوى ويتكون من خلايا الدم البيضاء والأنسجة الميتة والبكتيريا ويصاب المريض بصديد البول إذا كان لديه 10 خلايا دم بيضاء أو أكثر لكل ملليمتر مكعب من البول.

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البيلة العقيمة هي نوع من البيلة التي تحتوي على خلايا دم بيضاء في البول، ولكن لا يستطيع مقدم الرعاية الصحية اكتشاف أي بكتيريا.

أعراض صديد البول

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب البول، البول الغائم أو وجود صديد في فيه.

إذا ظهرت البيلة البولية نتيجة لالتهاب المسالك البولية، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

ألم في الجانب أو البطن أو منطقة الحوض.

الضغط في أسفل الحوض.

الحاجة المتكررة للتبول.

الرغبة المفاجئة في التبول.

سلس البول.

ألم أثناء التبول.

دم في البول.

الحمى.

استفراغ وغثيان.

ما الذي يسبب صديد البول

عدوى المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعا لصديد البول وفقًا لموقع "Clevelandclinic" الطبي، وقد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

الأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك السيلان وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والزهري وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

حالات العدوى الفيروسية الأخرى، بما في ذلك الفيروسات الغدية.

التهاب المثانة الخلالي.

التهاب رئوي.

مرض الدرن.

الإنتان.

وجود صديد بالبول، فيتو

حصى الكلى.

شبكة جراحية عبر المهبل.

رفض زرع الأعضاء.

استخدام أنواع معينة من الأدوية قد يسبب أيضًا بيلة قيحية، خاصة إذا تم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن، وتشمل هذه الأدوية:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما في ذلك الأسبرين والإيبوبروفين ونابروكسين الصوديوم.

المضادات الحيوية التي تحتوي على البنسلين أو السلفا.

مدرات البول.

الأدوية التي تقلل من إنتاج الحمض في المعدة (مثبطات مضخة البروتون).

علاج صديد البول

علاج صديد البول يعتمد على سببه، وعادةً ما يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية أو الأمراض المنقولة جنسيًا البكتيرية أو السل ومن المهم إنهاء الدورة الكاملة للمضادات الحيوية، حتى لو كنت تشعر بالتحسن  إذا لم تقم بذلك، يمكن أن يعود سبب البيلة البولية ويصبح علاجه أكثر صعوبة.

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