السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لشعر حرير وأكثر لمعان وحيوية

شعر لامع وصحي، فيتو
شعر لامع وصحي، فيتو

الشعر اللامع يجعل صاحبته مميزة وشديدة الجمال ما يجبر الفتيات على العناية بجمال الشعر حفاظًا على مظهرهن.

وطرق العناية الشعر، عديدة أبرزها التغذية السليمة والوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وتساعد على علاج مشاكله.

 

وصفة طبيعية لشعر حريري وأكثر لمعان وحيوية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر حريري وأكثر لمعان وحيوية.

المكونات:

2 ملعقة بذور الكتان.

كوب ماء.

2 ملعقة زيت الزيتون.

الطريقة:

  • أولًا نحضر جل بذور الكتان، حيث نخلط ملعقتين من بذور الكتان مع كوب ماء ونرفعهم على النار حتى الغليان.
  • ثم نهدئ النار ونترك الخليط يغلى حتى يتحول إلى جل.
  • ثم نصفيه ساخنًا ونترك الجل يبرد ويغلظ قوامه.
  • ثم نحضر الجل ونضيف له زيت الزيتون ونقلب جيدًا.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر ونمشطه ونلفه ونتركه على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لشعر حريري وأكثر لمعان وحيوية، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر جمال الشعر تغذية البشرة وصفة طبيعية لشعر حريري وأكثر لمعان وحيوية العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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