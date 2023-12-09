السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

قطار يدهس شابا أثناء عبوره مزلقان القاصد بالغربية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان القاصد في نطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع شاب صدمه أحد القطارات.
 

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لقي شاب مصرعه صدمه قطار أثناء عبورة مزلقان القاصد ما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار أهلية المتوفي لاستلام الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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التعامل مع مصابي الحوادث 

 ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.
 

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