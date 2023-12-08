الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

واصلت محافظة الغربية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

غيرة قاتلة أم مخدرات، قرار من النيابة بشأن قاتل زوجته في الغربية

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 في الغربية

ويواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

Advertisements

حيث استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية بجولة بمركز المحلة الكبرى في السابعة من صباح اليوم  لمتابعة تجهيز اللجان بمدارس (مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية، مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة بصفط تراب، مدرسة شبراملكان الإعدادية المشتركة) مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا إجراء انتخابات

مواد متعلقة

دماء على الأسفلت، سيارة طائشة تطيح بأحلام بنت الـ17 عامًا على طريق طنطا

غيرة قاتلة أم مخدرات، قرار من النيابة بشأن قاتل زوجته في الغربية

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 في الغربية

محافظ الغربية: جاهزية جميع اللجان لتسهيل التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

روسيا تعلن امتداد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام لأول مرة

الحضور الجماهيري بالمجان في كأس السوبر المصري لكرة اليد

أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر

Advertisements

منوعات

المزيد

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

فشلت في الدفاع عن نفسها، استمرار نزيف خسائر ستاربكس بسبب المقاطعة

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 8-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية