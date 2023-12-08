دماء على الأسفلت، سيارة طائشة تطيح بأحلام بنت الـ17 عامًا على طريق طنطا

دهست سيارة تسير بسرعة جنونية بطريق طنطا - إسكندرية الزراعي، فتاة فى عمر 17 عامًا، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، قد تلقت بلاغًا من المواطنين يفيد بقيام سيارة تسير بسرعة جنونية بدهس فتاة تدعى "زينب.غ"مقيمة بقرية محلة مرحوم.

وقال مصدر طبى، إن الفتاة توفيت فى الحال فور قيام السيارة بدهسها، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي ولكن تبين وفاتها قبل وصولها للمستشفى.

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تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والاستماع إلى أقوال الشهود.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.



