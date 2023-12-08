دفع الفلسطينيين تجاه سيناء، إسرائيل وأمريكا يمرران المخطط ومصر تحذر الولايات المتحدة

زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على جنوب غزة، واحتدمت المعارك فى خان يونس بهدف دفع الشعب الفلسطينى الأعزل تجاه الحدود المصرية وتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.

تحريك الفلسطينيين تجاه سيناء

ومنذ ساعات ارتفع منسوب الحديث مجددا عن ضغوطات إسرائيلية وأمريكية مشتركة على سكان قطاع غزة، ترمي جميعها إلى إجبار السكان بعد تهجيرهم من الشمال إلى جنوب وادي غزة، على الفرار تجاه الحدود المصرية والعبور عبر معبر رفح إلى سيناء هربا من القصف العشوائي.

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وتعليقا على الأمر، أكد نائب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي دميتري بوليانسكي، أن روسيا ترفض أي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى جنوبها، معتبرا هذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

مصر تحذر من قطع العلاقات مع إسرائيل

كما كشف موقع "أكسيوس" فى وقت سابق اليوم، أن مصر حذرت أمريكا وإسرائيل من قطع العلاقات مع إسرائيل، حال تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ونقل موقع "أكسيوس" عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطيعة في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

شكري يوضح سبب عدم السماح بدخول سيناء

من جهته قال سامح شكري، وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة إنسانية" ستحل في غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول" ومؤكدًا أن ذلك انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وقال شكري تعليقًا على تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المادة 99: "بالتأكيد سيقوم الأمين العام بتفعيل المادة 99 نظرًا إلى مسؤوليته في تقييم مجلس الأمن لأي تهديد للسلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "كل التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك كارثة، كارثة إنسانية ستحل من حيث الظروف. في الوقت الحالي، يعاني المدنيون في غزة من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والصرف الصحي والرعاية الصحية. وهذا أمر كارثي تمامًا".

قضية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح

كما تطرق وزير الخارجية إلى قضية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، وسبب رفض مصر مغادرة سكان غزة القطاع وانتقالهم إلى سيناء قائلًا: "سيشكل هذا انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. أي شكل من النزوح، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، يعتبر انتهاكًا، ولن نصبح طرفًا في مثل هذا الانتهاك".

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وتابع سامح شكري: "لكن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة، ويجب ألا يتم تهجيرهم قسرًا. تصفية القضية الفلسطينية بإزالة كل الفلسطينيين من الأرض غير مقبول، وكما قلت فإنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني".