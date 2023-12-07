الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

رضاء إسرائيل!

الإدارة الأمريكية تميل إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة مستقبلا بعد انتهاء الحرب، ولكن لأن نتنياهو يرفض ذلك فقد اقترحت الإدارة الأمريكية تغيير هذه السلطة لترضى عنها إسرائيل، كما قال بايدن.. 

 

وهذا يعنى أن رضاء إسرائيل هو الأمر الأهم بالنسبة لواشنطن الآن.. هذا يدعونا إلى أن نشك في اللاءات الأمريكية الخاصة بغزة، والتى تشمل التهجير القسرى للفلسطينيين خارج قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

 
فإن عمليةَ أو مؤامرة التهجير القسري لأهل غزة يتم تنفيذها الآن عمليا بدفعهم بقوة السلاح إلى حدود القطاع مع مصر، حيث صارت رفح الفلسطينية يقيم فيها الآن نحو نصف أهل غزة بعد أن كان عدد هؤلاء السكان لا يتجاوز 300 ألف فلسطينى فقط.. 

Advertisements

 

وهذا العدد قابل للزيادة في ظل الاستهداف بالقصف الجوى لأهالى خان يونس التى نزح إليها أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قبل.. وحتى الآن لم يصدر مجرد تصريح صحفى من مسئول أمريكي يستهجن ذلك، أو يطلب من الإسرائيليين التوقف عن دفع أهل غزة للهجرة في اتجاه الحدود المصرية.. 

 

بل أن الإدارة الامريكية كل ما يشغلها الآن كما يعلن مسؤولوها هو مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، والاتفاق مع الإسرائيليين على موعد مناسب لوقف القتال.


إن أمريكا لم تتوقف عن مد إسرائيل بالسلاح والمال حتى الآن، ولو كانت جادة فعلا في منع التهجير القسري لأهل غزة لأوقفت تقديم المال والسلاح لإسرائيل، وقتها سوف تضطر إسرائيل إلى أن توقف حربها وتتراجع عن تنفيذ مؤامرة التهجير القسري لأهالى غزة إلى سيناء بعد حشرهم في مساحة ضيقة على الحدود المصرية وهى رفح الفلسطينية.

 

يريدونها حربا لا تنتهي!

قبل أعياد الميلاد


وذات الأمر ينطبق أيضا على المهلة التى منحتها واشنطن لإسرائيل لكى تنتهى من هذه الحرب.. إن أمريكا التى تعتبر ما يقوم به الفرقاء السودانيون من اقتتال من قبيل جرائم الحرب لا ترى في الوحشية الإسرائيلية في غزة أية جرائم حرب، ولكنها ترى أن إسرائيل تدافع عن نفسها!

أهل غزة غزة الإدارة الامريكية التهجير القسري للفلسطنيين التهجير القسري السلطة الفلسطينية جرائم حرب إسرائيل

مواد متعلقة

معادلة وقف الحرب!

أمريكا تتظاهر بمراعاة مشاعرنا!

أمريكا ترجو إسرائيل ولا تأمرها!

اقتلوهم برفق!

تمديد لوقف الحرب

الأكثر قراءة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة ردا عاجلا في مخالفة لوائح الفيفا

رسالة غامضة من برونو سافيو لاعب الأهلي السابق (صورة)

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

وزير التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق فى غزة

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

الآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض إيديكس 2023

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية