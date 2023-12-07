فتح: نحن بحاجة لضغط عربي أكبر لمنع مخطط تهجير الفلسطينيين لـ سيناء

تهجير الفلسطينيين، قال الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الفلسطينيين يقدرون مصر ويعتبرونها قلب العروبة النابض ورئة الفلسطينيين إلى العالم، موضحًا: "نقدر لها موقفها السامي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة برفض عملية الترحيل".

اقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية": "نقدر أيضا الجهد الذي بُذل على معبر رفح، ولكن نرى ثمة حاجة إلى ضغط عربي أكبر وضغط إقليمي ودولي واتخاذ خطوات فاعلة على مستوى صناعة القرار الأممي سواء في أروقة الأمم المتحدة أو عواصم العالم التي يجب أن تتجه نحو تحقيق رؤيتها بمنع التهجير والاعتراف بفلسطين كما حدث في إسبانيا وبلجيكا، الأمور حساسة ودخلنا منعطفا خطيرا، ونتمنى من القيادة المصرية زيادة الضغط تجاه صد رغبة نتنياهو، ونحن نعلم جيدا أنها تبذل جهودا ضخمة".

Advertisements

تهجير الفلسطينيين

وتابع: "من المهم إنجاز هذه المهمة لتفويت الفرصة على نتنياهو، لأنه لا يكترث بالبعد الإقليمي نهائيا، حيث يريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر الشقيقة ويفكر بنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، ورأينا في شوارع تل أبيب صورا للرئيس عباس وهو يحمل شارة حماس، حتى يقول نتنياهو بأن فتح وحماس كلاهما وجهان لعملة واحدة".

حماس تحذر من مخطط سيناء

وسخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.



وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.

وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.

تحذير السيسي من التهجير إلى سيناء



وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر أكتوبر الماضى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وقال السيسي وقتها: إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، لتتحول المواجهة حينها إلى مواجهة مباشرة مع مصر.