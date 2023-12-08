استمرار نشاط قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان داخل الأقصر

عقد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر اجتماعا مع فريق إشراف المديرية بقيادة الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، لاستمرار نشاط قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان داخل محافظة الأقصر.

حيث ضم الاجتماع نخبة من الأطباء رؤساء قسم النسا والولادة بالمستشفيات ومديرى الأقسام، وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات وتشجيع السيدات المقبلات للولادة لتركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، وتذليل أى عقبات تواجه القسم وتوافر الوسائل بحجرة الولادة لتسهيل استخدامها وتركيبها بالمستشفيات المتوفر بها الخدمة بالمحافظة.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إدخال ٥ وسائل جديدة، وأن المشروع نفذ بـ ١١ محافظة، وتم إنتاج كتيب الدليل الارشادى الموحد للرسائل، ليستخدمه فريق التواصل المجتمع، من مسؤولي الإعلام ومشرفات الرائدات ونوادى المرأة فى الندوات التوعوي.

وفي إطار متابعة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان لأداء المحافظات الربع سنوي خلال شهور، (يوليو. أغسطس. سبتمبر ٢٠٢٣) وحرصا على رفع معدل مؤشرات محافظة الأقصر، برعاية وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب، تم اجتماع فرق إشراف المديرية والإدارات، لحضور ورشة عمل لعرض ومناقشة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتم التحدث عن الاستراتيجية القومية للسكان ودور تنظيم الأسرة المهم، وأهمية دور برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتم الاتفاق على بدء التعاون بين القطاع ومسئولي هيئة التأمين الصحى الشامل، لإزالة العقبات وتسهيل تلقى الخدمة للمنتفعين.

كما تم التحدث عن الوسائل الحديثة والجيل الرابع للوسائل ونوعية الفئات المناسبة لاستخدامها من السيدات.

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