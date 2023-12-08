الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

"ياريتك فاهمني" لـ أنغام تتجاوز الـ 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

 

أنغام، تجاوزت أغنية “ياريتك فاهمني” للنجمة أنغام حاجز الـ 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

 

واحتفلت شركة روتانا بهذا الرقم من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: رائعة ياريتك فاهمني لصوت مصر أنغام تتجاوز 100 مليون مشاهدة على روتانا يوتيوب.

وأغنية “ياريتك فاهمني” من إنتاج عام 2019، وهي من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع: مادي".

 

أحدث أغنيات أنغام

 

وفي وقت سابق طرحت المطربة أنغام  أحدث أغنياتها بعنوان “حلفونا” وهي تنتمي إلي نوعية الأغاني الوطنية، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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أغنية أنغام الجديدة “حلفونا” من كلمات مصطفي حدوتة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد  وتوزيع  موسيقي نادر حمدي.

 

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