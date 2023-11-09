أنغام تقدم “آه لو قابلتك ” و"الحب اللي كان" بحفل روائع بليغ حمدي ( فيديو)

قدمت المطربة أنغام أغنية “آه لو قابلتك” وأغنية “الحب اللي كان” بحفل ليلة روائع بليغ حمدي المُقام حاليا ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أنغام فى حفل روائع بليغ حمدي

وعلقت أنغام على الحفل بــ: "حلم من أحلامي اني اغني فى ليلة بليغ حمدي رفقة أستاذي رمزي يسا".

وتقول كلمات أغنية آه لو قابلتك من زمان

أه لو قابلتك من زمان كانت حياتى اتغيرت

ولا كان جرى كل اللى كان لكن دى قسمة اتقدرت

ولا كان جرى كل اللى كان لكن دى قسمة اتقدرت

مقسوم لنا، مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا

لما بقى آن الأوان



لو كنت جنبى من زمان كانت حياتى نورت

ولا كان نسى يوم الزمان يبعت بفرحة نورت

ولا كان نسى يوم الزمان يبعت بفرحة نورت

ليل جرحنا لو فرحنا داوى الجراح من قلبنا

آه لما بقى آن الاوان



لو كنت شوفتك من زمان كانت عينيا اتعلمت

معنى الحنان، معنى الأمان ولا من دموعها اتألمت

معنى الحنان، معنى الامان ولا من دموعها اتألمت

وأدي بختنا شوفنا الهنا يوم ما قابلنا بعضنا

لما بقى آن الاوان

Advertisements

و أغنية الحب اللي كان هى من غناء ميادة الحناوي وتأليف وألحان الراحل بليغ حمدي.. وتقول كلماتها:

كان ياما كان كان ياما كان

كان ياما كان الحب مالى بيتنا

و مدفينا الحنان..

زارنا الزمان سرق منا فرحتنا

والراحة والامان..

حبيبي كان هنا مالى الدنيا عليٌه.. بالحب والهنا

حبيبي يا انا يا اغلى من عينيٌه.. نسيت من انا

انا الحب اللى كان.. اللى نسيته قوام

من قبل الاوان..

نسيت اسمى كمان.. نسيت يا سلام

على غدر الانسان..

و الله زمان يا هوى زمان..و الله زمان يا هوى زمان

ياحبيبي جيت أنا ليه فى الدنيا ديه.. إلا عشان احبك

عشان يدوب عمري.. من جرح غدرك بدرى

شمعة بعد شمعة.. وتعيش انت لفرحك

ياحبيبي فداك انا وسنيني اللى جيه

فداك قلبى اللى حبك

امشى فوق همى فوق دمعى وغمى

و لا تنزلش دمعه ليلة فوق خدك

حبيبي كان هنا مالى الدنيا عليٌه.. بالحب والهنا

وقبل قليل كانت قدمت الفنانة مى فاروق أغنية ألف ليلة وليلة وسط تفاعل جماهيري كبير.

حفل روائع بليغ حمدي

ويأتي حفل روائع بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويٌقدم النجوم المشاركين مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.