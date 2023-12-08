الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل اثنين من عائلة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق في معارك مع المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن مقتل الضابط ماؤر كوهين ابن شقيقة عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، الذي قتل ابنه أمس في منطقة شمال غزة.


مقتل الثاني من عائلة آيزنكوت في الحرب على غزة 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تقريرها : “قتل اليوم ماؤر مئير كوهين، وهو جندي في الخدمة النظامية، خلال القتال في غزة. كوهين هو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال آيزنكوت الليلة الماضية في غزة”.

 

وبالأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق  في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.

 

وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، وعلى مدار الـ3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

 

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وذكرت كتائب القسام، في بيان صادر عنها الخميس، أن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.

 

وفي السياق ذاته،  أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

 

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

 

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

 

وأكدت كتائب القسام في بيانها: "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".

 

معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام

وتجدر الإشارة إلى أن خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، تشهد معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس، كما تستهدفها القوات الإسرائيلية بعمليات قصف عنيفة.

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