جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة جنديين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى حماس

الهجوم البري على غزة، أعلن المتحدث باسم جيش الاحـتــلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة عن إصابة جنديين اثنين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها أنها اكتشفت قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.



وذكرت كتائب القسام في البيان الصادر عنها أنها أفشلت المحاولة، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

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ونوهت كتائب القسام إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".

ارتفاع عدد قتلي جيش الاحتلال في غزة



وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه منذ هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأكد جيش الاحتلال في بيانه أن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

وتدور معارك عنيفة الجمعة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل وبدء حرب يواصل عدد القتلى فيها الارتفاع.

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري ضد حماس تركزت في شمال غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق باتت مساحتها تضيق تدريجا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس الخميس ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع كما اشتبك مقاتلو حماس مع الجيش الإسرائيلي شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة الصغير المحاصر والمدمر جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ الخميس 17177 شهيدا نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

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