الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكونفدرالية، فيوتشر يؤدي مرانه الأول بالجزائر

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الكونفدرالية،  أدى فريق مودرن فيوتشر، تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض مودرن فيوتشر مرانه الأساسي غدًا السبت على ملعب ستاد 5 جويلية.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف وعلى الهلال الليبي بهدفين لهدف.

وتصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

 

Advertisements

موعد مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر 

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

 وتذاع مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة

أحمد امتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،  ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

وصول بعثة فيوتشر الي الجزائر 

ووصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

قائمة فيوتشر برحلة الجزائر 

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة

الهلال الليبي وفيوتشر

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

غيابات فيوتشر

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر اربعة لاعبين من قائمته خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بدور المجموعات البطولة الكونفدرالية.

ويفتقد فيوتشر الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

وتم استبعاد ناصر ماهر لتوقيع عقوبة عليه بسبب تخليه عن رحلة الفريق إلي ليبيا قبل بمواجهة الهلال الليبي دون اذن 

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 6  نقاط

فيوتشر   6  نقاط

الهلال الليبي  0

سوبر سبورت  0

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

 

وتأجلت مباراة مودرن فيوتشر والمصري والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.
 

أزمة لـ بعثة مودرن فيوتشر بمطار الجزائر

الكونفدرالية، وصول بعثة مودرن فيوتشر للجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الكونفدرالية فيوتشر مودرن فيوتشر الجزائر اتحاد العاصمة قائمة فيوتشر برحلة الجزائر

مواد متعلقة

أزمة لـ بعثة مودرن فيوتشر بمطار الجزائر

الكونفدرالية، وصول بعثة مودرن فيوتشر للجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، فيوتشر يطير إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة (صور)

الكونفدرالية، استبعاد ناصر ماهر من قائمة فيوتشر برحلة الجزائر

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

ماهر همام يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

كولر: حزين بسبب النتيجة وسأتحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

تحذير لسكان ثلاث محافظات، سحب ركامية ممطرة على فترات متقطعة

رغم قرار وتعهدات الشرقية للدخان، ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بعد شهر من الزيادة الرسمية

فرج عامر يرد على مفاوضات سموحة لضم عبد القادر من الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيد رجب: أنا زملكاوي ولم أمارس الهندسة

بـ 93 مليون مشاهدة خلال يوم، العرض الترويجي الأول للعبة "GTA VI" يدخل موسوعة جينيس

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية