الجمعة 08 ديسمبر 2023
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منوعات

بـ 93 مليون مشاهدة خلال يوم، العرض الترويجي الأول للعبة "GTA VI" يدخل موسوعة جينيس

لعبة جاتا، فيتو
لعبة "جاتا"، فيتو

نجح العرض الترويجي الأول للعبة " GTA VI " في تحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة جينس، وذلك بسبب عدد المشاهدات الكبيرة التي حققها في مدة لم تتجاوز 24 ساعة.


العرض الترويجي الأول للعبة " GTA VI " 

وذكرت صحيفة فوربس الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة:" أن عدد مشاهدات العرض الترويجي الأول للعبة " GTA VI " تجاوز ال93 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة وأصبح  لمقطع الدعائي الأكثر مشاهدة على الإطلاق على منصة يويتيوب.


وأكدت الصحيفة الاقتصادية الأمريكية في تقريرها أن المقطع الدعائي للعبة  لـ GTA VI، والذي أصدرته شركة "روك ستار جيمس"،  هو المقطع الدعائي الأكثر مشاهدة على  يوتيوب على الإطلاق بالإضافة إلى كونه أول فيديو غير موسيقي.

 

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عدد المشاهدات التي حققها العرض الترويجي الأول للعبة " GTA VI "

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الترويجي مدته 90 ثانية، والذي حطم أيضًا الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكثر ألعاب الفيديو مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، وحصل على أكثر من 123 مليون مشاهدة بداية من يوم  الخميس.


وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المشاهدات التي حققها العرض الترويجي للعبة "GTA VI" لا يعتبر مفاجأ نظرًا لمحا حققه  منشور للإعلان خلال الأسبوع الماضي على منصة X، والذي حصد 2 مليون إعجاب وأكثر من 150 مليون مشاهدة.


وكشف العرض الترويجي  عن بعض التفاصيل حول إعدادات لعبة  GTA VI والشخصيات الرئيسية والقصة في، وهو ما تتطابق  مع ما تسريبه على الإنترنت خلال الفترة  الماضية.

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