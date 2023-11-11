على طريقة لعبة ببجي، حماس تصطاد الجنود الإسرائيليين داخل فخاخ الموت (فيديو)
الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه مساء اليوم، أن الجنود الـ 5 الذين قتلوا في غزة، من بينهم ضابط كبير، وجاء بسبب انفجار لغم في فتحة نفق بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
خسائر جيش الاحتلال في الحرب البرية على غزة
وكانت كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في حالة خطرة جدًّا من بينهم ضابطين في الاشتباكات الدائرة مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في القطاع.
وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الاقتحام البري لقطاع غزة، ومع صلابة المقاومة الفلسطينية في مواجهة تقدم جيش الاحتلال.
وبثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقطع فيديو لعمليات استهداف جنود داخل البيوت، وتدمير الدبابات، تفخيخ الأنفاق، على طريقة لعبة ببجي الشهيرة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 جنديًّا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ناهيك عن عشرات المصابين.
وفي وقت سابق كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.
إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
وأكد تقرير الصحيفة العبرية: “أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”.
وأضافت أن: "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.
وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديًّا وضابطًا إسرائيليًّا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي السياق ذاته قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الدبابات الإسرائيلية المشاركة في اجتياح قطاع غزة بريًّا تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
وتابع خلال كلمته منذ قليل: مقاومونا يخرجون من تحت الأرض ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات ودبابات العدو ويرعبون ويقتلون جنوده، لافتًا إلى أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.
وأضاف: المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، والانتقام السهل والسريع يأتي لإسترضاء العدو الإسرائيلي جبهته الداخلية.
تدمير 160 دبابة وآلية عسكرية صهيونية
وأعلن أبو عبيدة توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، منها تدمير 25 اَلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
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