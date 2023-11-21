الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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منوعات

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أثارت لعبة حالة شديدة من الذعر في مدينة ألمانية حيث سادت حالة من الذعر بين سكان مدينة ترير بجنوب غربي ألمانيا، عقب قيام مجموعة من الأشخاص، باستخدام مسدس لعبة على الملأ، ما أدى إلى قيام الشرطة الألمانية بالتدخل.

سلاح ناري

وقالت الشرطة في بيان، إن شهود عيان رصدوا عددًا من الأشخاص يستخدمون "جسمًا يشبه السلاح الناري" في محطة بنزين بعد الظهر، وأبلغوا الشرطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في تقارير الشهود وأثبتت أن الجسم المشبوه كان مجرد "مسدس لعبة"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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احتفالات الكرنفال

وأطلقت الشرطة تحذيرًا بعدم التعامل مع الأسلحة في الأماكن العامة، حتى وإن كانت مجرد ألعاب، خاصة في ضوء احتفالات الكرنفال المقبلة.

وأوضح رجال الأمن أنه في حالة عدم اليقين، فإنه دائمًا ما ينبغي الافتراض أنه يمكن الخلط بين ما إذا كان ذلك لعبة أو سلاحًا ناريًا حقيقيًا.

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مدينة ألمانية حالة من الذعر ألمانيا مسدس لعبة السلاح الناري وكالة الانباء الالمانية محطة بنزين

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