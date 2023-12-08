الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

محمود عباس: المفاوضات أفضل من المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيتو

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة خلال مقابلة مع وكالة رويترز:" إنه دائما يفضل المفاوضات على المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".


أبومازن يؤكد على أنه يلتزم بالمفاوضات لإنهاء الاحتلال 

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال لقائه مع رويترز، أنه مستعد لإحياء السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاحات فيها وإجراء انتخابات عامة.


وتأتي تصريحات محمود عباس أبومازن بعد التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين البريطانيين والأمريكيين حول إعداد السلطة الفلسطينية لتولي السلطة في قطاع غزة.

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وفي وقت سابق شدد البيت الأبيض في بيان صادر عنه  على ضرورة تنشيط السلطة الفلسطينية حتى تكون قادرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية.

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وكانت صحيفة التايمز البريطانية قالت إن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل في الضفة الغربية على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، وتحسين قدراتها.


إعداد السلطة الفلسطينية لتولي حكم قطاع غزة 


وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطانى، لدينا فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية يساهم فى إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب فى غزة.

وذكر  وزير الدفاع لصحيفة التايمز إن فريق الدعم البريطاني موجود على الأرض في رام الله منذ أكثر من عشر سنوات، وإن المملكة المتحدة ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة البريطانية،أمس  الخميس، أن وزير الدفاع جرانت شابس، سيقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.


وقال وزير الدفاع جرانت شابس - وفقًا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية -: "إن زيارتى تمثل فرصة هامة لمناقشة الجهود المبذولة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وكان مكتب جرانت شابس، أعلن أن الوزير سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

القضاء على حماس وحكم غزة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع  غزة، وبدأت دولة الاحتلال في هدفها لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه لإنشاء منطقة عازلة والقضاء على حماس.

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الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني السلطة الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية

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